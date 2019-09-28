Acılı baba: 'Ayrıl dedim, ayrılmadı'

28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde, 15 yaşındayken kendinden 5 yaş büyük Sezer Çelik ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi.
Son zamanlarda, çift arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Melike Demirci, 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Dün saat 18.00 sıralarında barışmak istediğini belirten Çelik, Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Çelik, üzerindeki bıçağı çekip, Melike Demirci'yi 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan katil zanlısı Sezer Çelik ise, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, Melike Demircan'ın Sezer Çelik bıçağı çekince kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Çelik'in 15 metre kaçabilen Demircan'ı yakalayıp, bıçakladığı ortaya çıktı.
'KESERİM' DEDİ, KESTİ
Kızının cenazesi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Remzi Demirci, Sezer Çelik'in kızını defalarca tehdit ettiğini belirterek, "Kendi çalışmıyor, kızım ise bir butikte işe girmiş, evinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Kızım dayak yiyor sesini çıkartmıyordu. Kızımı aşırı derece kıskanıyordu. Kızıma 'oraya gitme, buraya gitme' diyerek baskı yapıyor. Öldürmesinin sebebi 'benim dediklerimi yapacaksın, benden ayrılırsan çocuğu keserim' demiş. Bunu kimse bir insana yapmaz. Kızım boşanmak istediğinde de 'keserim' diye tehdit etmiş. 3 yaşında bir çocukları var. Baktık olmayacak, kızımı evime getirdim. Buz kez eve gelip, kızımı kandırıp dışarı çıkarttı, orada söylediğini yaptı. Bu bitmez tükenmez kanser gibi bir şey. Millet, namus anlayışını kendi uyduruyor" diye konuştu.
İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA CEZASI ALMIŞ
Demirci, Sezer Çelik'in bir kez kızının çalıştığı iş yerine gidip olay çıkarttığını, işletme sahibinin de şikayeti üzerine 3 ay iş yerine yaklaşmama kararı verildiğini hatırlattı. Demirci, cezaların da arttırılmasını da isteyerek, "Devlete herkes çağrı yapıyor zaten. Cezalar biraz daha arttırılsın. Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın" dedi.
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