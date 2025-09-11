Melih Kabasakal: Transfer sürecim iki günde gelişti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Kocaelispor ile maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman öncesi takımın genç oyuncularından Enver Kulasin'in doğum günü kutlandı.

Gaziantep ekibinin yeni transferlerinden Melih Kabasakal ise transfer süreci, performansı, hedefleri ve Kocaelispor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep ekibine transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini ve geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Melih Kabasakal, "Öncelikle çok heyecanlı ve mutluyum. Buraya gelirken transfer sürecim iki günde oldu. Burak hocam arayınca çok heyecanlandım. Zaten futbolcu iken de çok büyük bir hayranıydım. Büyük takım dahil çok isteyenim vardı ancak burayı tercih ettim. Şehri de dün gezme fırsatım oldu. Şehir için gelirken korkularım vardı ancak çok güzel karşılandım burada. Şehri de çok beğendim" dedi.

"İLK MAÇTA GOLÜMÜ ATTIM, ÇOK MUTLU OLDUM"

İlk maçında gol atması ve hedefleri ile ilgili soruya da cevap veren Melih Kabasakal, "Çok golcü bir özelliğim yok. İki yıldır gol atamıyordum. Hocam güvendi ve forma şansı verdi. Ben de elimden geleni yaptım ve ilk maçta golümü attım. Çok mutlu oldum. Diğer maçlarda da gol atma fırsatım olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİSPOR MAÇINI DA KAZANIP TRABZON'A 3'TE 3 İLE GİTMEK İSTİYORUZ"

Kocaelispor maçının kazanarak 3'te 3 yapmak ve Trabzon deplasmanına mutlu gitmek istediklerini söyleyen Kabasakal, "Milli arada çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Kocaelispor maçını da kazanıp Trabzon'a 3'te 3 ile gitmek istiyoruz. Takım olarak bir hedefimiz var. Yukarılara oynamak istiyoruz. Bu maçı da kazanarak hedefimize odaklanmak istiyoruz"