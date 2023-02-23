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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Melih isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MELİH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Melih ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Melih adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Melih isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MELİH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Melih ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bahtı açık, talihli. Sevimli, şirin, güzel, yakışıklı, tatlı.

MELİH ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Melih ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Melih adını koymak caizdir.

MELİH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Melih ismini kullanan 40.689 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Melih ismini kullanan 7.605 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Melih ismini kullanan 2.768 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Melih ismini kullanan 3.036 kişi bulunmaktadır.

MELİH İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Melih adındakiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket