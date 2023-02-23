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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Metehan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

METEHAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Metehan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Metehan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Metehan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

METEHAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Metehan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Mor renkte gül. Hükümdar olan Mete.

METEHAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Metehan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Metehan adını koymak caizdir.

METEHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Metehan ismini kullanan 40.128 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Metehan ismini kullanan 7.073 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Metehan ismini kullanan 3.614 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Metehan ismini kullanan 1.728 kişi bulunmaktadır.

METEHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Metehan adındakiler para kazanmak konusunda ustadır; ancak kazandığı parayı da harcamayı çok severler. Yaratıcı ve üretken insanlardır. Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler. Yalnız hareket etmekten hoşlanırlar. Nadir de olsa kuşkucu tarafları ortaya çıkmaktadır. Bu kuşkularına yenik düşmeleri de hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket