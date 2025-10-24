Habertürk
        Melek Tartan hayatını kaybetti

        Melek Tartan hayatını kaybetti

        İzmir Devlet Tiyatrosu emekli sanatçı Melek Tartan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:49
        Melek Tartan hayatını kaybetti
        Tiyatro sanatçısı Melek Tartan'dan acı haber geldi. Tartan, 90 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesabından duyurdu: Devlet Tiyatroları'nın duayen sanatçısı Melek Tartan'ı kaybettik. Türk tiyatrosunun köklü çınarlarından, Devlet Tiyatroları'nın değerli sanatçısı Melek Tartan, 90 yaşında İzmir’de yaşamını yitirdi. Sanat hayatına, Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul’un özel yetenek sınavıyla adım atan İzmir Devlet Tiyatrosu emekli sanatçılarından Tartan, 90 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Devlet Tiyatroları çatısı altında sanata adamış; “Bütün Oğullarım”dan “Kaktüs Çiçeği”ne, “Ağaçlar Ayakta Ölür”den “Midas’ın Kulakları”na kadar pek çok unutulmaz oyunda hafızalara kazınan performanslara imza atmıştır. Aynı zamanda birçok TV dizisi ve sinema filminde rol alan sanatçı; TRT’nin ilk canlı yayın tiyatro etkinliğinde de sahneye çıkarak tiyatro tarihine geçmiştir.

        Değerli sanatçımız için, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü, saat 10.30’da, İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi bahçesinde bir anma töreni düzenlenecek; ardından Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Bayraklı Doğançay Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacaktır.

        #Melek Tartan

