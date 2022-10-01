Melek Mosso annesiyle sahnede

ANNESİYLE SAHNEDE

Mosso, annesi Hatice Mosso ile konserinde sahnede birbirlerine sarılırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

Harbiye vol 1... Yalan söyleyemem. Öyle aylarca prova falan yapmadık, ne olduysa geçtiğimiz iki hafta içinde oldu. Aramızda Harbiye’de çok kere çalışmış bir sürü kişi vardı belki ama benim için ilkti. Bütün ekibim kendileri için de ilkmiş gibi davrandı. Hepsine teşekkürü borç bilirim. Kalplerimiz aynı ritimde attı, aynı anda titredi bam telimiz... 33 şarkıyla yüreklere pasta cila… Annemle düet, kardeşimin sahneyi basması, babacığıma saygı, tüm aile de oradaydı yani... Ha, sonra size hediye olarak yaptırdığım anahtarlıklar ve minik mektup var... Sahnede bahsetmeyi unuttum heyecandan. Paylaşan olursa beni tag'lesin (etiket) göreyim, olur mu? Şimdi diyeceksiniz; saçlarını kestin... Evet, özgürlüğü için mücadele eden tüm İranlı dostlarıma cesaret olabilmek için yaptım. Sanırım iş benim gitmesini istediğim yere ulaştı. Bütün İran’lı kız kardeşlerimin mesajlarını yüreğimde hissediyorum. Kıssadan hisse; çok mutluyum. Gayeme ulaştım ve bu daha başlangıç dostlar. Mosso’nuz için yepyeni bir devrin başlangıcı! Sizinle bu yolculuğu sürdürmekten onur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.

Fotoğraflar: İHA, Instagram