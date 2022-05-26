36 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Baykal, 36 yıl evliliğini sürdürdüğü Warner Striening'le 2020'de yollarını ayırmıştı.

Baykal, boşanmalarından önce verdiği röportajda Striening ile sorunlu bir süreçte olduklarını açıklamıştı.

Oyuncu, "Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana... Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi, ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi..." demişti.