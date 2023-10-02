Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 9 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi yaralandı!
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı
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Meksika'da ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi.
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Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi.
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Yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda kilisenin çatısının neredeyse zeminle bütünleştiği görülüyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.