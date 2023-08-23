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        Haberler Dünya Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına: Okullar bir gün tatil edildi

        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına: Okullar bir gün tatil edildi

        Mekke'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe'de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı. Gök gürültülü sağanak ve fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 08:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 08:07
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        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
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        Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

        Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

        OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ

        Mekke'de dün gece başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

        Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi.

        Sosyal medya kullanıcılarının Mekke'den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe'de Müslümanların yoğun yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer alıyor

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        #mekke
        #suudi arabistan
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