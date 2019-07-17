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Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 15:18 | Güncelleme: Gündem
Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Mekatronik Mühendisliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Makine Fak.Mekatronik Müh. İNG.    SAY28438441,53037
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY29565439,27779
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Makine Fak.Mekatronik Müh.    SAY33794431,17013
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY41369417,59202
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY47695407,07382
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY54654396,30089
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY54910395,93698
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY55116395,62387
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY57601392,00653
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY61372386,64838
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY65357381,17065
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY68811376,66895
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh.    SAY73588370,58166
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Mekatronik Müh. İNG.    SAY90468351,52654
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY97974344,05957
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY100113342,02233
BURSA TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh.    SAY103750338,64886
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Mekatronik Müh. Burslu    SAY113665330,31567
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAY117153327,55494
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. Burslu    SAY123577322,58626
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY123972322,28055
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Mekatronik Müh. Burslu    SAY124196322,12242
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY128025319,2564
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY133964315,02249
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY147799305,97751
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAY150383304,41817
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY152402303,21984
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY164203296,46734
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. Burslu    SAY168593294,1261
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAY176864289,86876
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY178494289,08666
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY179930288,37719
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh.    SAY181928287,46357
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAY208935275,7861
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Mekatronik Müh.    SAY212983274,19738
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAY215643273,19008
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAY228752268,3957
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh.    SAY232346267,13385
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY233308266,77424
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh.    SAY243910263,34257
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY250806261,16016
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY255147259,88538
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. %75 İnd.    SAY259640258,56434
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY261865257,93917
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAY262708257,71545
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY276901253,78777
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. %75 İnd.    SAY277987253,51341
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAY279778253,04603
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Ücretli   SAY284709251,80901
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAY290276250,43217
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAY292385249,92331
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY293519249,63823
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAY294657249,35857
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAY------
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %25 İnd.   SAY------
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. Ücretli    SAY------
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Mekatronik Müh. %50 İnd.    SAY------
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Ücretli   SAY------
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAY------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  Burslu   SAY------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY------
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. KKTC Uyruklu    SAY------
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh.    SAYDolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAYDolmadıDolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh.    SAYDolmadıDolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAYDolmadıDolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %25 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Mekatronik Müh. %75 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Mekatronik Müh. %75 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %25 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.    SAYDolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Mekatronik Müh. İNG.  %75 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Mekatronik Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAYDolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Mekatronik Müh.    SAYDolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Mekatronik Müh.    SAYDolmadıDolmadı
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mekatronik Müh.    SAYDolmadıDolmadı

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