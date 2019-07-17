17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Mekatronik Mühendisliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Makine Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG.
|SAY
|28438
|441,53037
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|29565
|439,27779
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Makine Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|33794
|431,17013
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|41369
|417,59202
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|47695
|407,07382
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|54654
|396,30089
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|54910
|395,93698
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|55116
|395,62387
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|57601
|392,00653
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|61372
|386,64838
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|65357
|381,17065
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|68811
|376,66895
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|73588
|370,58166
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG.
|SAY
|90468
|351,52654
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|97974
|344,05957
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|100113
|342,02233
|BURSA TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|103750
|338,64886
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Mekatronik Müh.
|Burslu
|SAY
|113665
|330,31567
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|117153
|327,55494
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|Burslu
|SAY
|123577
|322,58626
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|123972
|322,28055
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Mekatronik Müh.
|Burslu
|SAY
|124196
|322,12242
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|128025
|319,2564
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|133964
|315,02249
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|147799
|305,97751
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|150383
|304,41817
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|152402
|303,21984
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|164203
|296,46734
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|Burslu
|SAY
|168593
|294,1261
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|176864
|289,86876
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|178494
|289,08666
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|179930
|288,37719
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|181928
|287,46357
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|208935
|275,7861
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|212983
|274,19738
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|215643
|273,19008
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|228752
|268,3957
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|232346
|267,13385
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|233308
|266,77424
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|243910
|263,34257
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|250806
|261,16016
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|255147
|259,88538
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|259640
|258,56434
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|261865
|257,93917
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|262708
|257,71545
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|276901
|253,78777
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|277987
|253,51341
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|279778
|253,04603
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|284709
|251,80901
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|290276
|250,43217
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|292385
|249,92331
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|293519
|249,63823
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|294657
|249,35857
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|---
|---
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|---
|---
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|Ücretli
|SAY
|---
|---
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Mekatronik Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|---
|---
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|---
|---
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|KKTC Uyruklu
|SAY
|---
|---
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Mekatronik Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Mekatronik Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Mekatronik Müh.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
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