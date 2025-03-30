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        Haberler Spor Diğer Atletizm Mehtap Gülşen'den gümüş madalya - Diğer Haberleri

        Mehtap Gülşen'den gümüş madalya

        Masterler Salon Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Mehtap Gönülşen, gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:02
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        Mehtap Gülşen'den gümüş madalya!
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        Amerika Birleşik Devletleri'nin Alachua şehrinde devam eden Masterler Salon Atletizm Dünya Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Mehtap Gönülşen, yüksek atlamada dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

        Master milli atlet Mehtap Gönülşen, yüksek atlama finalinde 1.45m atlayarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Yüksek atlamada 1'inci Dash Newington 1.50m (İngiltere), 2'nci Mehtap Gönülşen 1.45m (Türkiye), 3'üncü Kristen Matthews 1.35m (Kanada)

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