Adına kütüphane açıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Mehtap Ar adına Gebze'de bir kütüphane açıldı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner, merhum sanatçı Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, Kültür eski Bakanı Ercan Karakaş, Bütün Çocuklar Bizimdir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Tekbulut, yönetim kurulu üyesi Mine İnal, Bilgi İlkokulu Müdürü Dursun Doğan ve öğretmenlerle öğrenciler açılışta yer aldı.
SÖZ AR: ANNEM İÇİN OKUMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ
Kütüphane için bağışçı olan Söz Ar; "Ben doğduktan sonra Annem hayatının son 15 yılını çocuklara adadı. Kar kış demeden oynadığı oyunlarla binlerce çocuğa oyunlarıyla ulaştı. Ve bunu hiçbir maddi karşılık beklemeden yaptı. Çocukları çok severdi Annem. Onlarla tekrar buluşacağı fikriyle 'Bütün Çocuklar Bizim Derneği' ile işbirliğine geçtik. Gerekli destekleri sağladık. Bundan böyle Annem çok sevdiği çocuklarla kütüphanelerde olacak. İlk kütüphanemizi açtık, bunu 10 kütüphaneye çıkaracağız. Annem için okumak çok önemliydi. Beni de kitaplarla büyüttü, onun için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Çocukların mutlu olduğunu görmek çok sevindirici... Annemin adını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
ERCAN KARAKAŞ: BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM
Ercan Karakaş, "Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin okullara kütüphaneler kurduğu bilgisini aldık. Bu proje çok hoşumuza gitti. Dernekle irtibata geçtik ve Gebze'de bulunan bu okulumuzda kurulacak olan kütüphane için destekçi olmak istedik. Biliyorsunuz merhum Mehtap Ar bir tiyatrocuydu, çocuk tiyatrosu oynuyordu, Anadolu'nun her yerinde tiyatro oynuyordu. 230 ilçede çocuk oyunları oynadı. Çocukları da çok seviyordu. Onun hayati tiyatro ve çocuktu. Derneğin bu sosyal sorumluluk projesini duyunca destek olmak, sponsor olmak istedik. Başka okullarda da bu destekleri yapacağız. Çok memnun kaldık. Güzel bir kütüphane olmuş." dedi.
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