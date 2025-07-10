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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Mehmet Sepil: Yurt içinde Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok! - Göztepe Haberleri

        Mehmet Sepil: Yurt içinde Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok!

        Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Brezilyalı golcü Romulo hakkında açıklamalarda bulundu. Sepil yaptığı açıklamada, ""Yurt içinde Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok. Biz 20 milyon Euro ve üzeri bir teklifle oyuncuyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:29
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        "Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok!"
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        Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin Avrupa'da gözde ismi haline gelen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso konusunda Onursal Başkan Mehmet Sepil önemli açıklamalarda bulundu.

        Ankara'da gerçekleşen TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan Sepil, oyuncuyu Türkiye'den hiçbir kulübün alamayacağını dile getirdi. Romulo transferinden bahsettiği 3 kulübün yurt dışından olduğunu belirten Mehmet Sepil, "Yurt içinde Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok. Biz 20 milyon Euro ve üzeri bir teklifle oyuncuyu vereceğiz" dedi.

        Kısa zaman içinde Romulo transferinin sonuçlanacağı belirten Sepil, "Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance bu transferi yürütüyor. Piyasayı iyi biliyorlar, akıllılar" yorumunu yaptı.

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        16.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET

        Göztepe'de 1.5 sezondur forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için en yüksek teklifi Alman kulübü Leipzig verdi. Leipzig, Romulo transferi için 16.5 milyon euroluk bir teklifle gelirken, Göztepe yönetimi bu bonservisi reddetti. Şu an takımla halen Slovenya kampında yer alan Romulo'nun temmuz ortasına kadar sarı-kırmızılılarla vedalaşması bekleniyor.

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