Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti

Amerikan çip devi Nvidia, 9 Temmuz 2025’te piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıyarak tarihi bir rekora imza attı. Bu başarıyla Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Nvidia, kısa bir süre için 4 trilyon doların altına düşse de liderliğini sürdürüyor. Yapay zeka, veri merkezi çözümleri ve grafik işlem birimleri (GPU) alanındaki öncülüğü, şirketi küresel teknoloji piyasalarının zirvesine taşıdı.

NVİDİA’NIN TARİHİ YÜKSELİŞİ

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Nvidia’nın piyasa değeri, son yıllarda yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlar ve çip üretimindeki liderliğiyle hızla arttı. 2024 yılında 3 trilyon dolar barajını aşarak Apple ve Microsoft ile rekabete giren şirket, 9 Temmuz 2025’te 4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşarak dünyada bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu. Hisselerindeki istikrarlı yükseliş ve veri merkezi gelirlerindeki rekor büyüme, bu başarının temel taşlarını oluşturdu.

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APPLE İLE ZİRVE YARIŞI

Nvidia’nın 4 trilyon dolarlık değerlemesi, Apple’ın uzun süredir elinde tuttuğu “en değerli şirket” unvanını sarsıyor. Apple, yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia’nın hemen ardında yer alıyor. Analistler, Nvidia’nın yapay zeka odaklı stratejisinin ve yenilikçi ürün portföyünün, şirketi lider konumda tutmaya devam edeceğini öngörüyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ (10 Temmuz 2025) companiesmarketcap verilerine göre 9 Temmuz'dsa 4 trilyon dolar değerlemeye yükselen Nvidia biraz altına inmiş olsa da 3,94 trilyon dolarla zirvedeki yerini korurken, 3.54 Trilyon dolarla Apple takibini sürdürüyor. Sırasıyla Microsoft, Amazon, Google ve Meta bu ikiliyi takip ediyor. Sıra Şirket Piyasa Değeri (USD) 1 Nvidia 3.94 Trilyon 2 Apple 3.54 Trilyon 3 Microsoft 3.13 Trilyon 4 Amazon 2.14 Trilyon 5 Alphabet (Google) 2.11 Trilyon 6 Meta 1.842 Trilyon YAPAY ZEKANIN GÜCÜ Nvidia’nın rekorunun arkasında, yapay zeka çiplerine olan küresel talebin patlaması yatıyor. Şirketin son çeyrekte elde ettiği 26 milyar dolarlık gelir, beklentileri aşarak yatırımcı güvenini pekiştirdi. Özellikle veri merkezi çözümleri ve GPU’lar, Nvidia’yı teknoloji dünyasında vazgeçilmez kılıyor. Şirketin yenilikçi ürünleri, yapay zeka devriminin öncüsü olarak görülüyor. KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ Nvidia’nın bu tarihi başarısı, teknoloji hisselerine olan ilgiyi küresel çapta artırdı. Şirketin Dow Jones Endüstriyel Ortalama’ya dahil edilmesi, yarı iletken sektörünün ekonomik ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bazı analistler, Nvidia’nın hızlı yükselişinin sürdürülebilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor. Şirketin güçlü finansal performansı ise bu endişeleri şimdilik gölgede bırakıyor.