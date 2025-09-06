Mehmet Özgür'ün gurur günü

Pek çok dizi ve filmde rol alan Mehmet Özgür'ün oğlu babasının mesleğini seçti. Oyunculuk yapmaya karar veren Başar Arhan, İngiltere'deki Rochester Independent College'den kabul aldı.

REKLAM advertisement1

Oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Bu günler ailemiz için heyecanlı ve bir o kadar da gurur duyulası, bu gururu nazara gelmeden ucundan açık sizlerle de paylaşalım istedik. Başar Arhan Paşa annesinin ve babasının izinden yürümeye karar verdikten günler sonra İngiltere Rochester Independent College’den kabul alarak aktörlük serüvenine ilk adımı atmış oldu. Dünyanın birçok ülkesinden aynı hayali paylaşan bir çok arkadaşı ile başarı ve mutluluk dolu harika bir yolculuk diliyoruz Kral’a… Adına yakışanı yaptın, yanılttıkların elbet oldu ama bizi hiç yanıltmadın evlat sağ olasın, var olasın.