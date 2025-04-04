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        Haberler Bilgi Yaşam Mehmet Öz kimdir? Trump'ın adayı Mehmet Öz'e Senato'dan onay! Mehmet Öz kaç yaşında, nereli?

        Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında, nereli?

        ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı. Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi. Mehmet Öz'ün hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:30
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          Mehmet Öz hayatı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Federal sağlık kurumu direktörlüğü için Senatodan onay alan Mehmet Öz kimdir sorusuna yanıt aranıyor. ABD Senatosu, Başkan Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı. Bu gelişme sonrası Mehmet Öz’ün hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında, nereli?

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          TRUMP'IN ADAYI MEHMET ÖZ'E SENATO'DAN ONAY

          ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı

          Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi.

          AA'nın haberine göre; ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

          CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

          ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

          ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

          CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

          MEHMET ÖZ KİMDİR?

          Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, Ohio'da doğmuş Türk-Amerikalı bir hekim, televizyon sunucusu ve yazardır. 2024 itibarıyla 64 yaşındadır.

          Mehmet Öz, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Pensilvanya Üniversitesi'nde tıp ve işletme alanlarında yüksek lisans dereceleri almıştır. Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşarak, Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ile Tamamlayıcı İlaç Programı'nı yönetmiştir. Minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi gibi konularda önemli araştırmalar yapmış ve birçok tıbbi cihazın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

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          Dr. Öz, 2003 yılında Oprah Winfrey'in programına konuk olarak televizyon dünyasına adım atmıştır. 2009 yılında kendi programı "The Dr. Oz Show"u başlatarak sağlık, beslenme ve yaşam tarzı konularında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Programı, 13 sezon boyunca devam etmiş ve birçok ödül kazanmıştır.

          2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde ABD Senatosu için aday olmuş, ancak seçimi Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetmiştir. 2024 yılında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump tarafından, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine aday gösterilmiştir. Trump, Dr. Öz'ü aday gösterirken, onun Amerika'da herkesin en iyi sağlık hizmetini alması için mücadele edeceğine inandığını belirtmiştir.

          Hem Türkçe hem de İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilen Dr. Öz, 350'den fazla orijinal yayına, kitaba ve makaleye imza atmıştır.

          1985 yılında Lisa Öz ile evlenen Mehmet Öz’ün bu evliliğinen dört çocuğu vardır.

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