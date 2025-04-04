TRUMP'IN ADAYI MEHMET ÖZ'E SENATO'DAN ONAY

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı

Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi.

AA'nın haberine göre; ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, Ohio'da doğmuş Türk-Amerikalı bir hekim, televizyon sunucusu ve yazardır. 2024 itibarıyla 64 yaşındadır.

Mehmet Öz, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Pensilvanya Üniversitesi'nde tıp ve işletme alanlarında yüksek lisans dereceleri almıştır. Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşarak, Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ile Tamamlayıcı İlaç Programı'nı yönetmiştir. Minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi gibi konularda önemli araştırmalar yapmış ve birçok tıbbi cihazın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.