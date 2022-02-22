2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Yardımcı Antrenör Mehmet Okur, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Yunanistan maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini vurgulayan Okur, “Türkiye Kupası Final-Four’dan sonra herkes ilk defa toplanıyor. Kısa bir süreçte en iyi şekilde hazırlanıp oraya hem müdafaada hem hücumda iyi hazırlanıp, o dönemde en iyisini çıkartıp deplasmanda Yunanistan’da mücadele edip kazanmak istiyoruz. Kısa bir süreç var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu karşılaşmalar genç arkadaşlarımız için de önemli sınavlar. NBA’deki arkadaşlarımızın gelememesinden dolayı genç arkadaşlarımız uzun süreler alıp kendilerini geliştiriyorlar. İlerisi için çok büyük avantaj bu aslında. Tabi ki gruptan çıkıp, Dünya Şampiyonası’na gidip, altın bir kumaş var elimizde, iyi bir jenerasyonumuz var. Yaşadığımız talihsizliklerden dolayı Olimpiyatlar’a gitme şansımız olmadı. İnşallah oradan da iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu önümüzdeki dönemde de en iyi şekilde mücadele edersek, Türk basketbolunun geleceği parlak” dedi.
“ALPEREN VE ÖMER FARUK ŞANSLARINI İYİ DEĞERLENDİRİYOR”
NBA’de yıllarca önemli başarılara imza atarak Türkiye’yi temsil eden Mehmet Okur, NBA’de forma giyen Türk basketbolcular hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:
“Alperen oynadığı her dakikayı iyi değerlendiriyor. Rolünü iyi benimsedi ve 5 dakika da oynasa, 15 dakika da oynasa o dakikaları dolu dolu geçiriyor. Uluslararasından sonra ben daha uzun süreler alacağını düşünüyorum. Ömer Faruk zaten biliyorsunuz ilk 5 başladığı her maçta double double yaptı. Bu da gösteriyor ki kendisini hazır tutuyor, uzun bir maraton herkese şans geliyor. Aslında bu şansı çok iyi değerlendirdi ve herkese mesajını gönderdi. ‘Bu ligde ilk 5 başlayabileceğim’ mesajını da gösterdi. Cedi ve Furkan veteran artık. Aldığı rolleri iyi değerlendiriyorlar. Takımları da kazanıyor, onlar için çok büyük bir artı. Dolayısıyla herkes iyi performans sergiliyor.”
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