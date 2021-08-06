"FİLM İLİŞKİMİZ YÜZÜNDEN YARIM KALDI"

Mehmet Günsür, geçtiğimiz senelerde verdiği bir röportajda eşi ile ilgili, "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık. 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film, ilişkimiz yüzünden yarım kaldı. Aşk devam ediyor." demişti.