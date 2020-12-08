AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, büyükelçiler kararnamesi ile Tanzanya'ya atandı. Mehmet Güllüoğlu'nun biyografisini haberimizde derledik.

MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Mehmet Güllüoğlu, 1982'de Konya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını tamamladı.

Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı’na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2017 yılında Ağustos ayında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine atandı. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalıştı.