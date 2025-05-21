Mehmet Esen: Dede oldum

Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve Alman vatandaşı bir doktorla hayatını birleştirmişti. Ancak çift, yollarını ayırmıştı. Oyuncunun, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Faruk, 2023'te evlenmişti.

REKLAM advertisement1 Mehmet Esen, dün dede olduğunu duyurdu. Oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Esen, oğlunun ve torununun fotoğrafını da yayımladı.

REKLAM Mehmet Esen, 2024'ün aralık ayında; "Oğlum boyumu geçti. Gelinimiz canım Frida ile beni evlerine birlikte hazırladıkları şahane bir akşam yemeğine davet ettiler. Yılbaşı burada çok başka ışıl ışıl kutlanıyor ve bana verdikleri hediye beni nasıl mutlu etti anlatamam. Aslında dört kişiyiz" demişti.