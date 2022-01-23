Hadise ile Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler ile evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Hadise, yayınladığı videoya "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştü. Paylaşım sonrası magazin gündemini takip eden vatandaşlar Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Mehmet Dinçerler biyografisi...