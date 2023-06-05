"AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRDİK"
"Son 3 yılda, 4 büyük takım 252 yabancı futbolcu transfer etmiş. Bütün Süper Lig takımları, son 3 yılda yabancı transferlerine 1 milyar dolar harcamış. Hala da aynı şeye devam ediyor. Ama toplam olarak baktığımızda, özellikle 4 büyük içinde 3-7 milyar arasında değişen borçları var. Anadolu takımlarının ortalama 300-500 Milyon TL borcu var. Bu rakamlara bakınca, futbolun ekonomisi son derece sıkıntılı. Sürdürülebilirlik konusunda da sıkıntı var. Bunun için özümüze dönmemiz lazım. Futbolcu yetiştirecek sistemleri geliştirmemiz lazım, altayapı önem vermemiz lazım. En önemli konu önce kaynak yaratabilmemiz lazım. Zaten takımlarımızın ekonomik durumu kötü, altyapı için saha, tesis lazım. Bunlarla ilgili altyapıya kaynak yapabilmek için, altyapıları güçlendirip, yabancı konusunda bir adım atıp, futbolla ilgili sıkıntıları akademiyle çözebileceğimizi düşündük. Yönetim olarak karar aldık. Süper Lig takımlarına akademi zorunluluğu getirdik. Mutlaka yapacaklar"