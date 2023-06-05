HAKEM PERFORMANSLARI

"Herhangi bir yerden yeni bir hakem getirmedik, getiremeyiz zaten. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Kendi hakemlerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliz ama bu da belirli bir süreç alacak. Daha genç hakemlerimize de süre vermek gerekiyor. Bu sene aslında 6 tane hakemi Süper Lig kadrosuna kattık. Bazıları son derece basşarılı. Bunların sayısını arttırmamız lazım. Hakemlerin performansına gelince, son derece iyi performans gösterdi. Bazı hakemler, ortalamanın üstünde kaldı. Bazı hakemler vasatın altında kaldı. İnsana dayalı bir hakemlik yapma işi var. Hakemlerimizin verdiği kararlar, tartışılabilir ama önemli olan hakemlerin iyi niyetli olması dedik. Bir futbolcu hata yapıyorsa, başkan veya teknik direktör o futbolcuyu aforoz etmiyor. Onu bir sonraki hafta yine takıma koyuyor. Teknik direktör de hata yapabiliyor. Zaman zaman hakemlerimiz de hata yapıyor. Bazıları kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez hatalar yapıyor. Sistemin içerisinde bu hakemler de ceza alıyor. MHK da açıklama yaptı zaten cezaları. Ama ben ilk geldiğim günden beri hakemlerimizi savundum. Geçen yıl bir olay var, hakemlerimizin maalesef son derece olumsuz bir yansıması oldu. Bunu bozmamız gerekiyordu. Hakemlere tekrar güven vermemiz gerekiyordu. Hakemlerin üzerinden buldozer geçmiş gibiydi. Hakemlik camiası ikiye ayrılmış durumdaydı. Biz bunları derledik, toparladık. Cüneyt Çakır'a jübile yaptık. Hakemlerimizin öz güvenini sağlaması için maddi ve manevi onlara destek verdik."