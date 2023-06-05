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Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar! Yabancı kuralı, küme düşme ve daha fazlası...

Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar! Yabancı kuralı, küme düşme...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gündeme dair açıklamalar yaparken merak edilen konulara dair soruları da yanıtladı. Yabancı kuralı, Stefan Kuntz, akademi kuralına değinen Büyükekşi, hükmen galibiyetlerle ilgili de açıklama yaptı

Giriş: 05.06.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

    "VAATLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

    "Bir yıllık bir dönem için yönetime talip olduk. TFF seçimleri 4 yılda bir yıl yapılıyor. Nihat Özdemir başkanımız 3 yıl yapmıştı. Hedefimiz şuydu; az zamanda çok iş yapmak. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Yayın ihalesi, harcama limitleri, yabancı sınırı, belli değildi. 3 gün içerisinde yayın ihalesini fiyatını arttırarak imzaladık. Harcama limitlerini bir takım formüller geliştirerek açıkladık. Yabancı sayısı konusunda kulüplerimizin talepleri doğrultusunda açıkladık. Bir hafta içinde bunları yerine getirdik."

     

  • HAKEMLERLE İLGİLİ YENİLİKLER

    "Daha sonra yine önemli konuda, söz verdiğimiz şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi hakemlerle ilgiliydi. Gözlemcilerle ilgili sıkıntı vardı. Gözlemci sayısını 2'ye çıkardık. Raporları tamamen dijital hale getirdik. Hakemleri algoritma ile atama konusunda söz verdik. Kısa sürede bunu hayata geçirdik. Hakemlere kriterler belirledik, 41 tane kritik belirledik. Bunlar bir anda olmadı. Kriterler elimizde çoğalınca, algoritma ile atamayı başlattık. Aynı hakem 3 gün önce VAR'da görev alıyor, 1 hafta sonra sahada görev alıyor diyorlardı, bu hakemler birbirlerini destekliyorlar, yanlış kararlarda herhangi bir şey yapmıyorlar çünkü 3 gün sonra o hakem de VAR'a geçiyor. Onun için VAR hakemleri ile sahada görev yapan hakemleri ayırdık. Başka bir şey daha getirdik. Hakemlerin günün koşullarına göre iyileştirdik. Bir diğer konu hakemlerimizle ilgili, hakemlerimizin performanslarına göre ücretlerini bir miktar daha her maç için değiştirdik. Süper Lig hakemlerimize maç başı 20 Bin TL veriyoruz, 25 Bin TL de sabit ücret veriyoruz. Aldığı puana göre iyi maç yönettiyse 20 Bin TL'ye kadar çıkardık. Ama kötü not aldıysa 8 Bin TL'ye kadar düşürdük. Performansa göre ödeme yaptık."

  • HAKEM PERFORMANSLARI

    "Herhangi bir yerden yeni bir hakem getirmedik, getiremeyiz zaten. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Kendi hakemlerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliz ama bu da belirli bir süreç alacak. Daha genç hakemlerimize de süre vermek gerekiyor. Bu sene aslında 6 tane hakemi Süper Lig kadrosuna kattık. Bazıları son derece basşarılı. Bunların sayısını arttırmamız lazım. Hakemlerin performansına gelince, son derece iyi performans gösterdi. Bazı hakemler, ortalamanın üstünde kaldı. Bazı hakemler vasatın altında kaldı. İnsana dayalı bir hakemlik yapma işi var. Hakemlerimizin verdiği kararlar, tartışılabilir ama önemli olan hakemlerin iyi niyetli olması dedik. Bir futbolcu hata yapıyorsa, başkan veya teknik direktör o futbolcuyu aforoz etmiyor. Onu bir sonraki hafta yine takıma koyuyor. Teknik direktör de hata yapabiliyor. Zaman zaman hakemlerimiz de hata yapıyor. Bazıları kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez hatalar yapıyor. Sistemin içerisinde bu hakemler de ceza alıyor. MHK da açıklama yaptı zaten cezaları. Ama ben ilk geldiğim günden beri hakemlerimizi savundum. Geçen yıl bir olay var, hakemlerimizin maalesef son derece olumsuz bir yansıması oldu. Bunu bozmamız gerekiyordu. Hakemlere tekrar güven vermemiz gerekiyordu. Hakemlerin üzerinden buldozer geçmiş gibiydi. Hakemlik camiası ikiye ayrılmış durumdaydı. Biz bunları derledik, toparladık. Cüneyt Çakır'a jübile yaptık. Hakemlerimizin öz güvenini sağlaması için maddi ve manevi onlara destek verdik."

  • "VAR KAYITLARI BİR DAHA AÇIKLANMAYACAK"

    "En önemli konu şuydu; her iki kulübün başkanı da kamuoyuna çağrıda bulundu, VAR kayıtları açıklansın dedi. VAR kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yaratıldı ki, burada gizli bir şey var. İzledim ben VAR kayıtlarını, dinledim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok. Onun için Sabri Çelik hocamızla görüşüp yayınlama kararı aldık. Kırmızı kart pozisyonu da, VAR hakemi, hakemi çağırıyor, hakem de sarı kart gösteriyor. VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de bir seferliğine açıkladık. Kötü niyet olmadığını, hakem hatası olduğunu kamuyouna açıkladık. O hakemimize de görevden el çektirdik. Diğer hakem de belli bir süre ceza aldı. Burada asıl üzerinde durduğumuz, iyi niyet olması, kötü niyet olursa sonuçları başka olur. Bir seferliğine açıklandı diye söylemiştik. Bundan sonra da olmayacak."

  • LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR

    "Bu sene son derece talihsiz, asrın depremini yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız ampute durumda, çok büyük bir acımız var. Acımız bu şekilde sürerken, bazı takımlarımız ligden çekildi. Olağanüstü bir durum var. 1980'lerden beri uygulanan bir sistem var. Biz hiçbir şey yapmadık. O takımın yaptığı maçlar tamamen tescil edilmiş. Öyle olması lazım zaten. O maçlar oynanmış, o maçı yenen takım prim almış, kaybeden prim alamamış veya berabere bitmiş, iki takım da almış. Bazı oyuncular sarı kart görmüş, bazı oyuncular kırmızı kart görmüş. Emek harcamışlar. Biz ne yaptık, ligden çekilen takımlar sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup oluyor. Bu her yerde uygulanan kural."

     

  • HÜKMEN GALİBİYETLER

    "Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar, bir mantığı yok. Öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı. Şimdi bununla ilgili bıkmadan, usanmadan, başkanı, başkan yardımcıları, yöneticileri, teknik direktörü her gün bir açıklama yapması ne kadar doğru? Bir yandan hukuksuz diyeceksiniz, bu ligin marka değerine zarar veriyor. Bütün kulüplerimizin buna karşı çıkması lazım. Devamlı uygulanan bir şey. Birkaç takım önümüzdeki yıl için de tesislerimiz yok, sahamız yok, TFF'ye müracatta bulundular. Bir yıl daha durumlarının dondurulmasını istiyorlar. Ona da bakacağız."

     

  • "AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

    "Son 3 yılda, 4 büyük takım 252 yabancı futbolcu transfer etmiş. Bütün Süper Lig takımları, son 3 yılda yabancı transferlerine 1 milyar dolar harcamış. Hala da aynı şeye devam ediyor. Ama toplam olarak baktığımızda, özellikle 4 büyük içinde 3-7 milyar arasında değişen borçları var. Anadolu takımlarının ortalama 300-500 Milyon TL borcu var. Bu rakamlara bakınca, futbolun ekonomisi son derece sıkıntılı. Sürdürülebilirlik konusunda da sıkıntı var. Bunun için özümüze dönmemiz lazım. Futbolcu yetiştirecek sistemleri geliştirmemiz lazım, altayapı önem vermemiz lazım. En önemli konu önce kaynak yaratabilmemiz lazım. Zaten takımlarımızın ekonomik durumu kötü, altyapı için saha, tesis lazım. Bunlarla ilgili altyapıya kaynak yapabilmek için, altyapıları güçlendirip, yabancı konusunda bir adım atıp, futbolla ilgili sıkıntıları akademiyle çözebileceğimizi düşündük. Yönetim olarak karar aldık. Süper Lig takımlarına akademi zorunluluğu getirdik. Mutlaka yapacaklar"

  • "YABANCI KURALI ÖNERİMİZ 7+4'TÜ"

    "Bizim ilk başta önerimiz 7+4'tü ama bunu daha fazla tartışmak istediler. Biz de geçici olarak aynı şartların (8+3) devam etmesini istedik. Önümüzdeki 2024-2025 yılı için de 5 yıllık bir planla neler yapılacak. Ama hedef, biz nasıl kendi kaynaklarımızdan daha fazla futbolcu yetiştirebiliriz."

  • SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

    "Önümüzdeki yıl Süper Lig 20 takım olacak. Bu sene her takım, bir hafta BAY geçiyordu. Seneye olmayacak. Gündemimizde olan bir konu, tekrar 18 takıma mı düşeceğiz, yoksa 20 takımda mı kalacağız? Birçok etken var. Şu anda karar vermiş değiliz. Lig bitecek, arkasından Türkiye Kupası finali var, ondan sonra kongremiz var. Ondan sonra kararları alacağız"

  • "LİGİN ADALETİNİ GÖSTERİYOR"

    "Biliyorsunuz uzun bir rekabetin sonucunda bu hafta Bodrumspor ile Pendikspor Akhisar'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak. Ligin son haftaları geldiği halde, play-off'a hangi takımlar gelecek belli değildi, son hafta belli oldu. Hangi takımın düşeceği son hafta belli oldu. Aynı şeyler 2. ve 3. Lig'de yaşandı. Süper Lig'de şampiyon son hafta belli oldu. Küme düşecek salı-çarşamba belli olacak. Zaman zaman, "hukuksuz, adaletsiz" denilen ligin ne kadar adaletli olduğunu gösteriyor. Eğer öyle bir şey olmasa, bir takım çoktan şampiyonluk için 10-15 puan fark atardı. 1-2 tane haftalar önce düşme potasına girerdi. İkisi de olmadı."

  • "STEFAN KUNTZ'LA DEVAM EDİYORUZ"

    "Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, insan kendi kaderini kendisi yazar. Bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli. Biz de arkasından kongreye gideceğiz. Kongreyle ilgili, birçok takımın teveccühüyle karşılaşmış durumdayız. 6-7 tane federasyon başkanı da bize destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Hedefimiz Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirebilmek, yeni şeyler söylemek."

  • "Hocamızla devam ediyoruz. Önemli olan burada hedefe ulaşmak. Hocamızın aldığı sonuçlara bakarsak, olumsuz bir şey yok. Şanssız bir tane Faroe Adaları maçı var, onun dışında başarılı oldu. Hırvatistan maçında, ilk devre çok iyi başladık ama şanssızdık. Sonuçları alamadık. Motivasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Çok önemli 2 maç öncesi bu konuları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Tek hedefimiz, 2 maçta galip gelebilmek. 2 maçta galip gelirsek, ondan sonra bu konuları tartışabiliriz. 2 maçtan 6 puan almak son derece önemli."

  • "Teknoloji sponsorluğu alanında Türk Telekom ile görüşüyoruz. Bu anlaşmayı bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda, yine bir yenilik olarak yarı otomatik ofsayt sistemine geçeceğiz. Her şey, teknoloji alanında biraz daha ileriye gidebilmek ve teknolojiyi futbola hayata sokabilmek, futbolun güzelleşmesi adına Türkiye'nin de diğer ülkelere öncülük etmesi. Championship'te VAR uygulaması yok, bizde 1. Lig'de var. Avrupa'da 2 ülkeden birisiyiz, 1. Lig'de VAR uygulaması yapan. Biz, bu yaptığımız işlerde teknolojiyi kullanmak için adım atmanın ilk yolunu bu sene açtık. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz."

  • HARCAMA LİMİTİ ALT LİGLERE DE GELİYOR

    "Bu zamana kadar harcama limiti sadece Süper Lig'de vardı. Biz bir geçiş dönemi koyacağız. Önümüzdeki yıl, 1. Lig'e getiriyoruz harcama limitini. 2. ve 3. Lig'e de daha basit bir sistemle harcama limiti getireceğiz. Böylelikle takımları hem denetleyeceğiz, hem de haksız rekabeti ortadan kaldıracağız"

     

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