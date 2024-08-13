Mehmet Baykan, Habertürk TV'de soruları yanıtladı

REKLAM advertisement1

Paris 2024'ün ardından Türkiye'nin 40 yıl sonra altın madalya alamaması gündeme oturdu. Eski Spor Genel Müdürü ve AK Parti Konya Milletvekili, Mehmet Baykan, Habertürk TV'de Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Olimpiyat Oyunları için yaptığı açıklamayı değerlendiren Baykan, "Ortada hesabı verilecek bir tablo var ki Sayın Bakan öyle söyledi. Objektif baktığınızda bir bilanço var" dedi.

Getirilerin götürülerin birlikte yapılması gerektiğinin altını çizen Baykan "İstatistiki olarak baktığınızda her şey madalya. Altın madalyaya göre sıralama yapılıyor. İnsan sermayesi, spor kültürü, paydaşların katkıları, devletin spora yaptığı yatırımın değerlendirilip geleceğe mesaj verecek ve geçmişi adam akıllı irdeleyecek sonuç çıkarmak gerekiyor. Madalya olarak baktığınızda öyle. Diğer taraftan toplam madalyada da 26. sıradasınız" yorumunu yaptı.

REKLAM "2024 kafilesi ağırlıklı olarak Sayın Osman Aşkın Bak'ın kafilesi değildi. Ne zaman sayın bakan 2028 olimpiyatlarına bakan olarak gider, o kafile onundur."



"Federasyon seçimlerinde iktidarın dediği olmaz."



AK Parti Konya Milletvekili/Eski Spor Genel Müdürü @mehbaykan… pic.twitter.com/n9EWHRqdk0 — Habertürk TV (@HaberturkTV) August 13, 2024 "300'E YAKIN HAVUZ YAPILDI" Türkiye'nin coğrafi konumu üzerine konuşan Baykan, "Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak yüzücülerin yetişeceği yerler yüzme havuzlarıdır. 2011'de genel müdür olduğumdaki tespitlerim 42 ilimizde yarı olimpik ya da olimpik havuz yoktu. Derya Büyükuncu adıyla yıllarca oyalandığımızı ifade ettik. Michael Phelps'in antrenörü Bob Bowman'la danışmanlık anlaşması yapıldı, 2-3 saatlik antrenmanlar 6-8 saatlere çıkışlar oldu. Kasabalara, ilçelere 300'e yakın yarı olimpik ve olimpik havuzlar yapıldı" değerlendirmesinde bulundu. Yöneticiliklerde her istenileni her zaman yapılamadığının altını çizen Baykan, "Federasyonların üzerinde Sayın Bakanımızın haklı olarak serzenişte bulunduğu bakanlığın, genel müdürlüğün ne kadar sevk ve idare imkanı var, isteyenle tartışırım. 2010 yılında sportif değerlendirme kurulu kuruldu. Bu da federasyonları denetleyip genel kurula davet etme yetkisi vardı, federasyon başkanlarının işletmeyle alakalı yaptığı yoğun lobiler 'Seçimle geliyoruz, neden genel kurula çağrılacağız' serzenişleriyle hem muhalefet hem de iktidarı etkileyerek bu maddeyi kanundan çıkarttılar. 2008'de altın madalyası var güreşin, 2012'de sadece Rıza'nın bronzu var, 2016'da Taha'nın altını var, 2020'de üç tane bronzumuz var, 2024'te iki de bronzumuz var. Güreş gibi ana branştan, 1948'de 1960'da efsane başarılar çıkarmış tablolar içerisinde güreşin altın madalya almamasını ana tabloya koymak lazım" dedi.

"TEKNİK HEYET 8 AY KALA NEDEN DEĞİŞTİ? Güreş Federasyonu seçimine dair de konuşan Baykan "Güreş federasyon seçimini kazanabilmek için olayla alakası olan olmayan insanları yönetimlere almışlardır. Bu aldıkları kişiler verilen isimler de olabilir. Grekoromen milli takım teknik heyetinin sekiz ay kala değiştirilmesini ben anlayamadım! Spor bürokrasisinin, federasyonlar üzerindeki etkisi, federasyon başkanlarının izin verdiği kadar olabilir! Olimpik takiplerden biliyorum. Federasyonlar özerktir. Kulaktan dolma bilgilerle konuşuluyor. Paralar federasyona verilir, parayı denetleme konusunda federasyonun özerkliği söz konusudur. Bütçesinde eksik çıktığı zaman bazı federasyon başkanları, sporcuları konuştururlar. Aldığın paraları düzgün harcamadığına dair emareler var" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var.



Mehmet Baykan: Antrenör sandık başına gittiği zaman kendisine daha yakın olan federasyon başkanına oy verir. Ankara'ya bakar görünür, bakmaz.



AK Parti Konya… pic.twitter.com/BmaWjwX2ZW — Habertürk TV (@HaberturkTV) August 13, 2024 "PARİS 2024'ÜN BAŞARISIZLIĞI SADECE BAKAN BAK'A YAZMAZ" Spor bürokrasisinin, federasyonlardan iki adım önde olduğunu ifade eden Baykan "Olimpiyat hazırlık merkezlerine inandıramadığımız federasyonlar oldu. Psikolog, fizyoterapist, diyetisyen devlet kadrosu yokken federasyonlara çalıştırmalarını söyledik. Her şeye antrenör mü karar verir? En geniş kafile olan 2012 kafilesi benim kafilem değildi tıpkı bu dönemin ağırlıklı olarak Sayın Osman Aşkın Bak'ın kafilesi olmadığı gibi. Ne zaman Sayın Bakan 2028 Olimpiyat Oyunları'na gider o kafile onundur. Kişileri de sistemi de eleştireceğiz. Gerektiğinde kendi kendimize de muhalefet ederiz. Yanlışları, doğruya evirme adımları atarız. Sayın Bakanımızın 2028'e ilişkin ekibini acilen oluşturması gerekiyor. Meclis'te sporla ilgili madde geldiğinde gelenektir, itirazsız geçer. Anlaşır gruplar. Güreş Federasyonu'nun 2021 seçimini anlatsam 'Allah Allah böyle miymiş?' dersiniz. Bir Federasyon seçimlerinde iktidar partisinin dediği asla ve asla motomot olmaz. Güreşte olmaz, boksta olmaz, atletizmde olmaz. Tekvandoda olmaz" yorumunu yaptı.

Bakan Bak'ın açıklamasının algılanışını değerlendiren Baykan "2016 seçimlerinden önce o günkü bakanımız, bugünkü Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, bugün Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin o dönemin bakanlık üst gruplarının kapatmaya çalışırken sahip çıkıp, 'Elbette aksaklıklar vardır, revize etmek gerekir' diyen Bakanımız, 'Bazı Federasyon Başkanlarının değişmesi gerekiyor' dedi. Bahsedilen başkanlar seçimle değişmedi. Bakan bunu kime söyledi? Olimpik olanlarının 200, olimpik olmayanlarının 300 delegesi var" dedi. "FUTBOLDA SEÇİMLERDEN PARA KAZANANLAR OLDU" Bakanlığın yüzde 10 oy hakkı olduğuna dikkat çeken Baykan "300 delegesi olan federasyonda 30, 200 olanda 20 oy hakkı var. Anayasa Mahkemesi denetiminden geçmiştir bu. Başarı geldikçe sponsor da geliyor. Voleybol Federasyonu bütçesinin yüzde 75-80'ini kendi bulur hale geldi. Anayasa Mahkemesi 'Bütçenin çoğunluğunu veren Bakanlığın bir regüle imkanı olmalıdır' diyerek yüzde 10'lu onaylamıştır. İllerde kurulu İl Spor Müdürlükleri'nin spor kulüpleri vardır, ilgi gösterilmeyen branşları canlandırmak için, onlarla da bir etkileşim olabilir. Futbolda ilk özerk federasyonu hatırlayın, bu işten para kazananlar oldu. Personel sandığa gittiği zaman kendisine yakın federasyona oy verir, asla bakanlığın işaret ettiğine vermez. Son TFF seçiminde divan kurulu başkanlığı yaptım. 18 geçersiz oy vardı. 18 oy sözüm ona işaret edilen yere vermemek için geçersiz hale gelmişti. Buna eminim" ifadelerini kullandı.