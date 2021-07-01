Mehmet Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi. İşte Mehmet Aydın ile ilgili merak edilenler

MEHMET AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Aydın (d. 31 Mayıs 1991), nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır.

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı. Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı.Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

18 Nisan 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan infaz kararnamesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi.