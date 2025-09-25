Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay ödüllendirildi

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri' sahiplerini buldu. Oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay, sinema dünyasına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Onur Ödülleri gecesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti. Gecede sunuculuğu Ali İhsan Varol üstlenirken, Eray İnal yönetimindeki Çukurova Symphonic Project sahneye çıkarak izleyicilere 'Film Müzikleri Konseri' sundu.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, önemli bir gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geçer, "Bu ödüller, değerli sanatçılarımızın emeklerine duyduğumuz saygının küçük bir ifadesidir." dedi.

Ödüller sahiplerine takdim edildi. Mehmet Aslantuğ ödülünü Başkan Vekili Geçer'in elinden alırken, Meral Orhonsay rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.