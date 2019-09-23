Atv Ekranlarında yayınlanan ve fenomen hale gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinin kötü karakteri Vedat Sayar’ı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu, canlandırdığı karakter ile bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir sorusunu cevapsız bırakıyor akıllarda. Güçlü oyunculuğu ile filmde satın aldığı ve nikahsız olarak yanında zorla alıkoyduğu eşi Nefes’e yaptığı zulümlerle izleyicileri bir yandan bezdiriyor bir yandan ise merak uyandırıyordu. Geçtiğimiz sezon rolü icabı diziden babası tarafından vurularak öldürülen Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar) kimdir? Kanalların yeni yayın döneminde hangi projede yer alacak? Bütün merak edilen sorularınızın detaylı cevapları makalemizde sizlere sunuluyor.

7 Eylül 1979 İstanbul doğumlu Aslen Şanlıurfalı'dır. Bir kız kardeşi vardır.Babasının asker olasından dolayı çocukluk ve gençlik yılları, Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi illerde geçmiştir. Başarılı oyuncu Nuroğlu, oyunculuğa ilk kez; lise yıllarında, okulunun tiyatro kulüplerinde başlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (OTTÜ) Felsefe Bölümünde 3 yıl okuduktan sonra, tiyatrocu olmaya karar vermiş olan Mehmet Ali Nuroğlu, okulu bırakarak tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunu tercih etmiştir.

Oyunculukta kariyer yapmak adına Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Hızla kariyer basamaklarında ilerleyen Nuroğlu, Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve uzun soluklu olan ‘Çemberimde Gül Oya’ dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 Eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı bu dizide, devrimci Mehmet karakterini üstün bir performans ile canlandırdı. Bu dizide sergilediği performans sonrasında bir çok projelerde görev almış ve üstün bir başarı sağlamıştır.

178 cm boyunda ve 77 kg ağırlığında olan Mehmet Ali Nuroğlu, ilk evliliğini,yine kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 2009 yılında yapmış, 2011'de boşanmıştır. Mehmet Ali Nuroğlu, yine 2011yılının ekim ayında Astrolog ve Yoga Eğitmeni Çiçek Gülsen ile hayatını birleştirerek evlendi. Evliliği sonrasında eşi Nuroğlu soyadını aldı ve hala Çiçek Gülsen ile Mehmet Ali Nuroğlu evliler.

ATV'de ekranlarında 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Sen Anlat Karadeniz dizisinde, psikopat ve ağır bir kişilik bozukluğuna sahip olan iş adamı Vedat Sayar karakterini canlandırmıştır. Dizide geçtiğimiz sezonda babası tarafından vurularak öldürülen Mehmet Ali Nuroğlu, yeni yayın döneminde SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur Dizisine transfer edilmiş olup yine burada da psikopat bir karakter olan Timsah Celal rolunü canlandıracak.

Mehmet Ali Nuroğlu Filmografisi

Televizyon Dizileri

Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)

Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet

Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat

Vurgun (2008) - Tayfun

Ayrılık (2009) - Spartak

Ömre Bedel (2009) - Erdem

Uçurum (2012) - Adem

Tatar Ramazan (2013)

Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar

Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)

Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar

Mehmet Ali Nuroğlu Sinema Filmleri

Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup

Umut Adası (2006) - Çetin

Peri Tozu (2007) - Cem

Zincirbozan (2007) - Mehmet

Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih

Nokta (2008) - Ahmet

Sonsuz (2009) - Remzi

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora

Kusursuzlar (2013) - Ferit

Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur

Rüya (2016) - Yaren