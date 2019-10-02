Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum. Bir gecede iki ameliyat oldum. 70 ünite kan getirilmiş ve onlardan sadece 5'i uyup, kullanılmış. Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum. Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim. Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.