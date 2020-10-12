- Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.



Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.



- Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.



- Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.