Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler var. Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil'den beklenen güzel haber geldi.

235 gündür tedavi gördüğü hastaneden yakında taburcu olacak Erbil'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Bir arkadaşının doğum gününü kutlayan ünlü komedyen objektiflere böyle yansıdı.

SEZİN ERBİL: O VİDEO YENİ DEĞİL!

Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in sosyal medyada yayınlanan ve bir anda gündem olan görüntülerinin eski olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgi açıklama yapan Sezin Erbil şunları söyledi:

Babam şu anda fizik tedavi sürecinde. Görüntüler geçen sene çekildi galiba, yeni değil. Babam hala hastanede en kısa zamanda böyle olacak inşallah...