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        Haberler Dünyadan Meghan Markle kraliyet görevlerini bıraksa da 'majesteleri' olmaktan vazgeçmiyor - magazin haberleri

        Meghan Markle kraliyet görevlerini bıraksa da 'majesteleri' olmaktan vazgeçmiyor

        Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmış olsa da kraliyet ünvanı olarak verilen 'majesteleri' hitabını adının yanında kullanmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:40
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        'Majesteleri' olmaktan vazgeçmiyor
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        Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakmış olmasına rağmen kendisine 'majesteleri' ünvanından vazgeçmediği ortaya çıktı. Prens Harry ile 2018'de evlenen ve 2020'de kraliyet sorumluluklarını bırakarak ABD'ye taşınan Markle'ın, yıllardır aynı 'majesteleri' hitabını, imzasını attığı kartlarda kullandığı ortaya çıktı.

        43 yaşındaki ABD'li eski oyuncu Meghan Markle, arkadaşı Jamie Kern Lima'nın 'Majesteleri Sussex Düşesi'nin iltifatlarıyla' notu yazan bir yiyecek paketinin fotoğrafını paylaşmasının ardından tartışma yarattı.

        Sözcüsü, Meghan Markle'ın, Kraliçe Elizabeth ile varılan 'Megxit' anlaşmasını hiçe saydığı suçlamasını reddetti ve Meghan - Harry çiftinin ticari amaçlarla 'majesteleri' (His/Her Royal Highness) ünvanlarını kullanmadıklarını savundu. Ancak Markle, kendisine yakın bir kaynağın söylediğine göre, bazen arkadaşlarına hitaben ve özel yazışmalarda, kendisinden 'majesteleri' (Her Royal Highness - HRH) olarak bahsediyor.

        Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakmasına İngiliz basını 'Megxit' adını takmıştı

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        Kraliyet yorumcusu ve biyografi yazarı Ingrid Seward; "Kraliçe, majesteleri'ni kaldırmadı ancak kullanmamalarını söyledi. Sanırım Kraliçe Elizabeth hayatta olsaydı çok incinirdi. Çünkü bu konuda çok hassastı. Bunun doğru bir biçim olduğunu düşünmezdi" dedi.

        İngiliz Daily Mail Gazetesi, Meghan Markle'ın, arkadaşı Kern Lima'ya dondurma ve reçellerle gönderdiği mesaj kartındaki imzasının, çalışan bir kraliyet mensubuyken ve Londra'da yaşarken kullandığı imzayla aynı olduğunu yazdı. Buna göre kart mesajı, altı yıl önce Kensington Sarayı'ndaki masasından romancı Matt Haig'e, Eylül 2019'da derginin konuk editörlüğünü yaptığı İngiliz Vogue'da yer verdiği bir şiiri yazdıktan sonra gönderdiği notla birebir örtüşüyor.

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        Meghan Markle'ın o tarihten bu yana kraliyet kimliğini içeren kartı ne sıklıkla gönderdiği bilinmiyor, ancak Sussex'lere yakın bir kaynak, Markle'ın 'majesteleri' ismini arkadaşlarıyla yazışırken de özel olarak kullandığını ileri sürdü.

        Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin Kraliçe Elizabeth ve üst düzey kraliyet yetkilileriyle yaptığı anlaşma, görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınarak kraliyetten 'maddi olarak bağımsız' hale geldikten sonra 'kraliyet' kelimesini ve 'majesteleri' ünvanlarını kullanmayı bırakacakları yönündeydi.

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        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #kraliyet

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