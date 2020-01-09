09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sussex Düşesi Meghan, asıl adıyla Rachel Meghan Markle 4 Ağustos 1981 tarihinde Los Angeles'te doğdu. Meghan Markle Amerikalı oyuncu ve modeldir. TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile sivrildi. İşte hakkında merak edilenler...
MEGHAN MARKLE HAYATI
Sussex Düşesi Meghan, asıl adıyla Rachel Meghan Markle 4 Ağustos 1981 doğmuştur. Amerikalı oyuncu ve model. TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile sivrildi. Bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı.
2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu
Haziran 2016'dan bu yana Prens Harry ile ilişkisi vardır. 2017'nin kasım ayında nişanlandıkları ve 2018'in ilkbaharında evlenecekleri duyuruldu. Nişanlanması üzerine Markle oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıkladı.19 Mayıs 2018'de büyük bir törenle evlenmişlerdir.
Filmografi
2002: General Hospital (Dizi 10.150)
2004: Century City (Dizi 1x04)
2005: Cuts (Dizi 1x05)
2005: Love, Inc. (Dizi 1x09)
2005: So was wie Liebe (A Lot Like Love, Film)
2006: Deceit (Film)
2006: Familienstreit de Luxe (The War at Home, Dizi 1x17)
2006: CSI: NY (Dizi 3x07)
2008: Ehe ist… (’Til Death, Dizi 3x02)
2008: 90210 (2 Folgen)
2009: Fringe – Grenzfälle des FBI (Fringe, 2 Folgen)
2009: Knight Rider (Dizi 1x14)
2009: The League (Dizi 1x02)
2009: Without a Trace – Spurlos verschwunden (Without a Trace, Dizi 7x15)
2010: CSI: Miami (Dizi 8x20)
2010: Männertrip (Get Him to the Greek, Film)
2010: Remember Me – Lebe den Augenblick (Remember Me, Film)
2010: The Candidate (Kısa film)
2011: Kill the Boss (Horrible Bosses, Film)
seit 2011: Suits
2012: Castle (Folge 4x17)
2012: Dysfunctional Friends (Film)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!