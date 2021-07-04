Megakent'te 'İstanbul esnafı aşı oluyor' çalışması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği hatırlatıldı.
AA'nın haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, aşısını olan esnaflara ilişkin sosyal medya hesabından "İstanbul esnafı aşısını oluyor. Aşı en büyük gücümüz." paylaşımları yaptığı belirtildi.
Açıklamada, aşısını olan esnafların görüşlerine de yer verildi. Gıda sektöründe çalışan Yeliz Çelebi, "Aşımı olduktan sonra o kadar rahatım ki sanki zırhımı takmışım gibi bir güven geldi. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin ve sevdiklerimizin sağlığı için bir an önce herkesin aşı olmasını tavsiye ederim." dedi.
Taksici esnafı, aşısını olduktan sonra kendisini çok sağlıklı ve güvende hissettiğini anlattı. Aşıyla birlikte herkesin daha güvenli bir şekilde araçlara bindiğini belirterek herkese aşı olmayı tavsiye etti.
Gıda sektöründe çalışan Namık Ceylan ise "Aşının ülkemiz, insanımız ve esnafımız için daha iyi olacağını düşünüyorum. İnsanlar daha rahat bir şekilde alışveriş yapabilecek, daha rahat bir şekilde yemeğini yiyip, sohbet edebilecek. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Giyim sektöründe çalışan Ayper Özberk de 75 yaşında olduğunu ve kronik rahatsızlığı sebebiyle aşı olmakta tereddüt ettiğini ancak daha sonra iki doz aşısını olduğunu anlattı. Herhangi bir olumsuz durum yaşamadığını belirten Özberk, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
İşletmeci Cemil Yıldırım, "Aşı olduğum için mutluyum, kendini daha rahat hissediyorum." dedi. Restoran şefi Ayhan Turan da "2. doz aşımı 16 Temmuz'da olacağım. Hem kendileri hem de çevreleri için herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.
Kafe çalışanı Yasir Sürücü ise aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini söyledi. Aşı olan insanların sayısı arttıktan sonra işlerinin de arttığını vurgulayan Sürücü, "Aşı olduktan sonra herhangi bir olumsuzluk hissetmedim. Çocukken olduğumuz aşıların etkisi ne ise bu aşıda da öyle oldu." dedi.
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