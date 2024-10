Megakent'in 4 ilçesinde erkekleri geçtiler

İstanbul genelindeki 962 mahallenin 198'inde kadın muhtar görev yapıyor. Kentte kadın muhtarların toplam içerisindeki payı yüzde 20.58.

AA muhabirinin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Beşiktaş'ın 23 mahallesinden 16'sında mühür kadınların elinde bulunuyor. 21 mahalleli Kadıköy'de ise 14 kadın muhtar görev yapıyor. Bu sayı, ilçedeki her 3 muhtardan 2'sinin kadın olduğunu gösteriyor.

Beylikdüzü'nde 10 mahalleden 6'sını, Bakırköy'de 15 mahalleden 8'ini kadınlar yönetiyor. Avcılar ve Maltepe'de muhtar sayısının yarısı kadınlardan oluşuyor. Avcılar'daki 10 mahalleden 5'i, Maltepe'de 18 mahalleden 9'u kadın muhtarların idaresinde. Adalar, Kağıthane ve Tuzla'da toplam 41 mahallede muhtarlık mührünün tamamı erkeklerin elinde bulunuyor.

"BU DÖNEMDE DE BAYAĞI YÜKSELDİ"

Beşiktaş'ın Türkali Mahallesi'nde 25 yıllık muhtar babasının vefatı üzerine bu göreve seçilen Dilber Öztürk, iki dönemdir seçimlere tek aday olarak girdiğini söyledi.

Bir çocuk annesi Öztürk, insanlara dokunmaktan ve onlarla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

REKLAM

Beşiktaş'ta yüzde 69,56 ile 23 mahalleden 16'sının yönetiminin kadınlarda olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçede 2019'a doğru kadın muhtar sayımız arttı. Bu dönemde de bayağı yükseldi. Bu çok güzel bir şey. Kadınların ne kadar güçlü olduğu, ayakta durabildiği, her işi kaldırabileceğini gösteriyor. Her ilçede muhakkak bir kadın muhtarın olması lazım. Kadınlar evlerini nasıl çiçek gibi yaparsa mahallelerini de çiçek gibi yapar, olaylara biraz da annelik içgüdüsüyle yaklaşabilir. Gittiğim her toplantıda, 'ilçemizin 16 kadın muhtarı var' diyorum. Bu çok gurur verici."