Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Mega Kentin Kaotik Büyüsü' bomontiada'da

        'Mega Kentin Kaotik Büyüsü' bomontiada'da

        Resul Aytemür'ün tanık olduğu kentli insanın yaşamına odaklanan son dönem yağlı boya resimlerinin yer aldığı 'Mega Kentin Kaotik Büyüsü' adlı sergi 2-28 Şubat tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Mega Kentin Kaotik Büyüsü' bomontiada'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapı Kredi bomontiada, 2-28 Şubat 2024 tarihleri arasında Resul Aytemür’ün “Mega Kentin Kaotik Büyüsü” sergisine ev sahipliği yapacak. Aytemür’ün tanık olduğu kentli insanın yaşamına odaklanan son dönem yağlı boya resimlerinin yer aldığı sergi, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de ziyaret edilebilecek.

        Mimar Erhan İşözen’in küratörlüğünü yaptığı sergide, ressamın hümanist duygularla ele aldığı taraftarlar, sokak müzisyenleri, seyyar satıcılar, farklı kimlikleri barındıran semt pazarları, parklar, Beyoğlu'nun ara sokakları konulu resimlerin yanı sıra insanın içinde yaşadığı değerleri, doğa manzaralarını, yaz mevsiminde deniz ve insanı konu alan resimleri de görülebilecek.

        Resul Aytemür “Mega Kentin Kaotik Büyüsü” sergisini şöyle anlatıyor: “Sergide kendi arşivimden seçtiğim, son dönem çalışmalarımı kapsayan resimlerimi göreceksiniz. Resimlerim teknik olarak yağlı boya ve büyük ebatlı tuvallerden oluşmaktadır. Belgeci bir anlayışla resimlerimi üretiyorum. Yaşadığım şehri, semti ve zamanın ruhunu resimlerime aktarıyorum. Son yıllarda resimlerimde çok figürlü kompozisyonlar yapmayı tercih ediyorum. Beyoğlu’nun mahalleleri, sokakları, insanları resimlerimdeki ilham kaynağımdır.”

        Aytemür’ün yarım asra yakın profesyonel resim yaşamının devamı niteliğindeki sergisini, 2 – 28 Şubat tarihleri 2024 arasında her gün, 11.00- 20.00 saatlerinde Yapı Kredi Bomontiada GALERİ’de ziyaret edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bomontiada
        #Resul Aytemür
        #Mega Kentin Kaotik Büyüsü
        #resim
        #sergi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Habertürk Anasayfa