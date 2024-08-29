Meg Ryan'ın 2 yaşındayken evlat edindiği kızı 20 yaşında oldu
Meg Ryan'ın henüz 2 yaşındayken Çin'den evlat edindiği kızı Daisy True Ryan, artık 20 yaşında. Anne - kızın nadiren bir arada görüldüğü fotoğrafları çekildi
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Ünlü oyuncu Meg Ryan, kızıyla New York sokaklarında görüntülendi.
62 yaşındaki Hollywood yıldızı, kızı Daisy True Ryan ile alışverişe çıkmıştı.
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Meg Ryan ve 20 yaşındaki kızının, kitapçıya girip yeni kitaplar aldığı görüldü.
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Meg Ryan, kızı Daisy True'yı 2006'da Çin'de evlat edinmişti. Dasiy True, o zaman 2 yaşındaydı.
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Meg Ryan'ın aynı zamanda eski eşi Denis Quaid ile birlikteliğinden Jack Quaid adında bir oğlu bulunuyor.
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Meg Ryan, 'Harry Sally ile Tanışınca', 'Erkek Severse', 'Flesh and Bone', 'Sevginin Bağladıkları', 'Fransız Öpücüğü' ve 'Melekler Şehri' gibi filmlerle hafızalara kazındı.