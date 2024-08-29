Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Meg Ryan'ın 2 yaşındayken evlat edindiği kızı 20 yaşında oldu - Magazin haberleri

        Meg Ryan'ın 2 yaşındayken evlat edindiği kızı 20 yaşında oldu

        Meg Ryan'ın henüz 2 yaşındayken Çin'den evlat edindiği kızı Daisy True Ryan, artık 20 yaşında. Anne - kızın nadiren bir arada görüldüğü fotoğrafları çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü oyuncu Meg Ryan, kızıyla New York sokaklarında görüntülendi.
          62 yaşındaki Hollywood yıldızı, kızı Daisy True Ryan ile alışverişe çıkmıştı.

        • 2

          Meg Ryan ve 20 yaşındaki kızının, kitapçıya girip yeni kitaplar aldığı görüldü.

        • 3

          Meg Ryan, kızı Daisy True'yı 2006'da Çin'de evlat edinmişti. Dasiy True, o zaman 2 yaşındaydı.

        • 4

          Meg Ryan'ın aynı zamanda eski eşi Denis Quaid ile birlikteliğinden Jack Quaid adında bir oğlu bulunuyor.

        • 5

          Meg Ryan, 'Harry Sally ile Tanışınca', 'Erkek Severse', 'Flesh and Bone', 'Sevginin Bağladıkları', 'Fransız Öpücüğü' ve 'Melekler Şehri' gibi filmlerle hafızalara kazındı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Habertürk Anasayfa