Medine Nerede, Hangi Ülkede? Medine Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? htnrd

Medine, Orta Doğu’da, Arap Yarımadası’nda, Suudi Arabistan Krallığı sınırları içinde yer alır. Coğrafi olarak ülkenin Hicaz bölgesinde, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde’nin yaklaşık 400 kilometre doğusunda bulunur. Aynı zamanda Mekke’nin kuzeyinde yer alan Medine, bu iki kutsal şehir arasında manevi bir bağ kurar.

Resmî adı el-Medînetü’l-Münevvere (Aydınlanmış Şehir) olan Medine, Suudi Arabistan’ın batısında, dağlarla çevrili bir vadide konumlanmıştır. Şehir, tarih boyunca verimli hurma bahçeleriyle, serin iklimiyle ve İslam medeniyetine yön veren yapılarıyla dikkat çekmiştir.

Medine Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

Medine, Suudi Arabistan’a bağlı bir şehirdir. Ülkenin idari olarak el-Medine Bölgesi adı verilen eyaletinin başkentidir. Bu yönüyle hem idarî hem de dinî bir merkez konumundadır. Mekke ile birlikte İslam’ın iki kutsal şehrinden biri olan Medine, Müslümanlar için büyük bir dini değere sahiptir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 622 yılında Mekke’den hicret ederek geldiği ve İslam devletini kurduğu şehir olan Medine, aynı zamanda İslam tarihinin dönüm noktalarına ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle şehir sadece Suudi Arabistan için değil, tüm İslam âlemi için özel bir yere sahiptir.

Medine’nin Tarihi Önemi Medine, İslam öncesinde “Yesrib” adıyla biliniyordu. Arap kabileleri ve Yahudi topluluklarının yaşadığı bu şehir, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hicretiyle birlikte İslam medeniyetinin ilk merkezi hâline gelmiştir. Burada ilk İslam devleti kurulmuş, Medine Sözleşmesi ile hukuk ve toplumsal düzenin temelleri atılmıştır. Şehir, Hz. Peygamber’in kurduğu bu sistemle birlikte hem dinî hem siyasi bir merkez hâline gelmiş; Mescid-i Nebevî (Peygamber Mescidi) burada inşa edilmiştir. Günümüzde Mescid-i Nebevî, dünyanın en önemli ibadet mekânlarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca Peygamber Efendimizin kabri, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in türbeleri de bu mescidin içinde yer almaktadır. Bu nedenle Medine, hac ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman tarafından Mekke’den sonra ziyaret edilen ikinci kutsal şehirdir. Günümüzde Medine Modern dönemde Medine, Suudi Arabistan’ın en düzenli ve planlı şehirlerinden biridir. Şehirdeki Mescid-i Nebevî, yapılan genişletme çalışmalarıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Her yıl hac ve umre dönemlerinde dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar şehri ziyaret etmektedir.

Medine aynı zamanda İslam Üniversitesi, müze kompleksleri ve dini araştırma merkezleriyle önemli bir eğitim şehridir. Şehirde tarihi mirasın korunması için özel projeler yürütülmekte, eski mahalleler restore edilerek geleneksel mimari korunmaktadır. Medine ekonomisi büyük ölçüde dini turizme dayanır. Hac ve umre sezonlarında oteller, restoranlar ve ulaşım hizmetleri şehir ekonomisini canlandırır. Bunun yanı sıra, çevresindeki hurma bahçeleri de tarımsal üretimde önemli bir yer tutar. Kültürel ve Dini Atmosfer Medine, sakinliği, huzurlu atmosferi ve maneviyatı ile tanınır. Şehirde içki, kumar ve benzeri faaliyetler kesinlikle yasaktır. Tüm yaşam biçimi, İslam’ın değerleri ve gelenekleri üzerine kuruludur. Medine’de ziyaret edilen önemli yerler arasında Mescid-i Nebevî, Kuba Mescidi (İslam tarihinde yapılan ilk mescid), Uhud Dağı, Uhud Şehitliği, Kıbleteyn Mescidi (iki kıble mescidi) ve Hz. Hamza’nın türbesi bulunur. Bu kutsal mekânlar, İslam tarihine yön veren olayların geçtiği yerlerdir.

Sonuç olarak, Medine, Suudi Arabistan Krallığı sınırları içinde yer alan kutsal bir şehirdir. Coğrafi olarak Hicaz bölgesinde, Mekke’nin kuzeyinde bulunur. İslam tarihinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hicret ettiği, İslam devletinin kurulduğu ve Mescid-i Nebevî’nin inşa edildiği şehir olarak derin bir öneme sahiptir.

