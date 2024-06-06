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        Haberler Bilgi Gündem Meclis ne zaman kapanacak 2024? Bu yıl TBMM ne zaman tatile giriyor ve ne zaman açılacak?

        Meclis ne zaman tatile giriyor? 2024 TBMM tatil tarihi

        Türkiye Millet Meclisi tatil günleri gündemdeki yerini aldı. Meclis, mevzuata göre en fazla 3 ay tatil yapabilir ancak gündem yoğunluğu nedeniyle tatil, ileri bir tarihe de ertelenebilir. Peki, 2024 yılında Meclis ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:00
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        • 1

          Yaz aylarına girmemizle beraber, TBMM'nin ne zaman kapanacağı da gündem konusu oldu. Normalde belli bir tarihte kapansa da bu tarih gündem yoğunluğuna göre değişebiliyor. Peki, 2024 yılında Meclis ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

          Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor. Ancak yoğun gündem nedeniyle TBMM'deki görüşmeler uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir. 2023 yılında Meclis, gündemdeki konuları görüşmek için idari tatil olması gereken 1 Temmuz'u ertelemişti.

        • 3

          MECLİS NE KADAR SÜREYLE TATİL YAPABİLİR?

          Meclis'in tatil süreleriyle ilgili TBMM tutanaklarında şu ifadeler yazıyor;

          MADDE 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

          Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının konuşması ile açılır.

          Meclis, yılda en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

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