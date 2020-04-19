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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında hazırlanan programları açıkladı. Şentop, "23 Nisan günü resmi programlar gerçekleştirilecek. 23 Nisan akşamı bütün milletimizin katılacağı bir program yapalım diye düşündük. 23 Nisan günü saat 21.00'de İstiklal Marşımızı okuyalım" çağrısı yaptı.

Habertürk TV'de Oylum Talu'ya konuşan Meclis Başkanı Şentop, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin attığı adımlara dikkat çekti. Şentop, "İnsanlık tarihinin belki de en tehlikeli, en hızlı yayılan bir dönemden geçiyoruz. Henüz belirsizlikler de sürüyor. Türkiye'nin bu süreci diğer ülkeler göre çok başarılı yürüttüğünü görüyoruz. Ancak bunu eleştirenler de var. Türkiye bir taraftan kendi içinde tedbirler aldı, diğer taraftan dünyaya örnek davranışlarda bulunuyor. İngiltere bugün Türkiye'den yardım malzemeleri geleceğini açıklıyor. Türkiye gereken tedbirleri yapıyor ama başkalarını da düşünüyor. Eşkıyalığa alışmış olan ülkeler de bunu sürdürüyor. Bugünler de geçecek" dedi.

23 Nisan için hazırlanan programları da anlatan Şentop şunları söyledi:

"Bizim, çok fazla hazırlığımız vardı. 147 başlık altında topladığımız çalışmalarımız vardı. Çocuklarla da ilgili çalışmalarımız vardı. Biz sadece bu alınan tedbirler çerçevesinde insanların bir arada bulunacağı programların bir kısmını iptal etmek zorunda kaldık. Şartlar müsait olduğunda diğer programları da gerçekleştireceğiz. 23 Nisan günü resmi programlar gerçekleştirilecek. 23 Nisan akşamı bütün milletimizin katılacağı bir program yapalım diye düşündük. 23 Nisan günü saat 21.00'de İstiklal Marşımızı okuyalım."