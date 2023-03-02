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Meclis Başkanı Şentop, Özbek mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile telefonda görüştü.

Giriş: 02.03.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Meclis Başkanı Şentop, Özbek mevkidaşı ile görüştü
AA

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Şentop, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle kendisini arayan Özbekistanlı mevkidaşı İsmailov'a, süreçte ülkenin gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti. Afetin ilk günlerinde depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğini belirten Şentop, enkazdan 18 kişiyi sağ çıkaran Özbek arama- kurtarma ekiplerinin ve bu süreçte Hatay'da kurulan Özbek Sahra Hastanesi'ndeki sağlık ekibinin özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti

Bölgesel ve ikili konuların ele alındığı görüşmede Meclis Başkanı Şentop, başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, kasım ayında Türk Devletler Teşkilatı dönem başkanlığının Türkiye'den Özbekistan'a geçmesi ile ilgili her türlü desteği Türkiye olarak vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov da taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, Özbek halkının, her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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