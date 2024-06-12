MEB, ücretsiz "yaz okulları" açacak

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz döneminde ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek. Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

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Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak.

Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi, 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

YAZ OKULLARINDA ÖĞRENCİLERE FARKLI SEÇENEKLER SUNULACAK

Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek.