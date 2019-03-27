MEB sözleşmeli bilişim personeli başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda bilişim personeli olacak olan adaylar 'Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Kılavuzu'nu resmi internet sayfasında erişime açtı. Peki, bilişim personeli başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

MEB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındanmezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi

olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

PERSONEL MEB BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSpuanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;

a) Ağ Uzmanı 5 ( beş) aday,

b) Yazılım (Asp.Net) Uzmanı için 40 (kırk) aday,

c) Yazılım (Front-End) Uzmanı için 5 (beş) aday,

ç) Sistem Uzmanı için 5 (beş) aday,

d) Bilgi Güvenliği Uzmanı için 10 (on) aday, sözlü sınava çağırılacaktır



SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ NERESİ

Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. Sözlü sınav 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.



BİLİŞİM PERSONELİ SINAV SONUÇLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir

İŞE BAŞLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Sözlü Sınav sonucu ilan edilen listede asıl olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ MAAŞI NE KADAR?

Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlar için sözleşme ücret tavanı iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.