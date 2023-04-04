MEB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Merkez Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli ve 4 avukat alımı gerçekleştirilecek. Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.