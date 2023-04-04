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MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarında!

Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 24 Mart ile 30 Mart günleri arasında ÖSYM üzerinden alınan başvuruların ardından MEB personel alımı KPSS tercih sonuçları gündeme geldi. MEB personel alımı tercih sonuçları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 MEB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 04.04.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MEB personel alımı başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatlarına görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. 30 Mart'ta sona eren başvuru işlemlerinin ardından gözler 5 bin MEB personel alımı sonuçlarına çevrildi. MEB Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı; Taşra Teşkilatına ise 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat alımı gerçekleştirilecek. İşte KPSS-2023/4 ile MEB personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranına ilişkin merak edilen detaylar...

  • MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

    Bakan Özer, MEB personel alımında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağına dikkat çekti.

  • MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yapılacak olan 5 bin personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı. Personel alımı sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

  • MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

  • Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim

    edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

  • MEB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    Merkez Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli ve 4 avukat alımı gerçekleştirilecek. Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

    MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

     

    Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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