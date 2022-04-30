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Haberler Gündem MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı 2022? MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonucu sorgulama ekranı

MEB personel alımı sonuçları 2022! MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuç sorgulama ekranı

29 Nisan Cuma günü itibarıyla MEB personel alımı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruda bulunan sözleşmeli aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapistlerinin ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İşte, MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuçları sorgulama ekranı...

30.04.2022 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı 2022? MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı 63 sözleşmeli fizyoterapist ve 1.588 sözleşmeli aşçı ve aşçı yardımcısı alacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Başvuruları 21 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında tamamlanan personel alımı için gözler sonuç tarihlerine çevrildi. Başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından sorgulama sayfasını sizler için paylaştık. İşte, MEB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2022

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuruda, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına ilişkin ek yerleştirme sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMASI YAPILANLARDAN İSTENECEK BELGELER
Başvuru sonuç belgesi, 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi, diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi, aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge, güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge, sağlık kurulu raporu.

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