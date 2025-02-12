Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin merak edilenleri yanıtladı

        MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin merak edilenleri yanıtladı

        Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan'da gerçekleştirilecek "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na" (İOKBS) ilişkin merak edilen 20 soruyu yanıtladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin merak edilenleri yanıtladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İOKBS'nin başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından, sınava başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi tüm detaylar hakkında öğrenciler ve aileler için bilgilendirmede bulunuldu.

        En çok merak edilen 20 soruya yanıt verilen bilgilendirmeye göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

        Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

        Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Habertürk Anasayfa