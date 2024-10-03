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        MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri- 2023-2024" verileri açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:51
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        MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
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        MEB tarafından yayınlanan istatistiklere göre; Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 600 bin 891'i erkek, 9 milyon 109 bin 374'ü kız olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor.

        Öğrencilerden 15 milyon 849 bin 271'i resmi, 1 milyon 631 bin 192'si özel ve 1 milyon 229 bin 802'si ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

        ÖĞRENCİ SAYISI

        Resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129'u erkek, 7 milyon 748 bin 142'si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim görüyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286'sı erkekler, 613 bin 516'sını kızlar oluşturuyor.

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        Örgün eğitimde okul öncesinde 1 milyon 954 bin 202, ilkokulda 5 milyon 644 bin 386, ortaokulda 5 milyon 314 bin 796, ortaöğretimde 5 milyon 796 bin 881 öğrenci eğitim alıyor.

        ÖĞRETMEN SAYISI

        Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1 milyon 168 bin 896 oldu. Bu öğretmenlerin 993 bin 397'si resmi okullarda, 175 bin 499'u özel okullarda görev yapıyor. Ayrıca öğretmenlerin 452 bin 814'ü erkek, 716 bin 82'si kadın öğretmenlerden oluşuyor.

        Öğretmenlerin 84 bin 67'si okul öncesi eğitimde, 308 bin 636'sı ilkokulda, 378 bin 203'ü ortaokulda ve 397 bin 990'ı ortaöğretimde çalışıyor.

        OKUL VE DERSLİK SAYILARI

        Örgün eğitimde 61 bin 111'i resmi okul, 14 bin 352'si özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 75 bin 467 okul bulunuyor.

        Bu okulların 18 bin 866'sı okul öncesi eğitim, 25 bin 245'i ilkokul, 18 bin 850'si ortaokul ve 12 bin 506'sı da ortaöğretim kademesinde yer alıyor.

        Resmi okullarda 608 bin 683, özel okullarda 134 bin 146 olmak üzere örgün eğitimde toplam 742 bin 829 derslik bulunuyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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