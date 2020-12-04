MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek e-kitap

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirmek amacıyla eğlenceli bir e-Kitap hazırladı.
7'den 70'e herkesin sevdiği oyuncak "Topaç"ın adını taşıyan kitap, öğrencilerin Türkçe öğrenirken "dinleme, okuma, konuşma ve yazma"dan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmalarını sağlamak için alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı.
"Topaç"ın içeriğinde hikaye edici, bilgilendirici ve şiir gibi farklı türlerde 10 metin bulunuyor.
Metin sonunda yer alan sorular, çocukları alışılmış olay sırasına göre sorulan sorulardan farklı olarak 5 basamaklı düşünmeye teşvik ediyor. Bu yolla öğrencilerin "okuduğunu basit olarak anlama, yeniden organize etme, çıkarımlar ve değerlendirme yapma, memnuniyetini anlatma" gibi üst düzey becerilerini geliştirmek hedefleniyor.
Bu kapsamda tüm sorular öğrencilerin sıkılmadan cevaplayacağı şekilde oluşturuldu. Kitapta yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan görev temelli yaklaşım, ana dil öğretimine de uygulandı.
"Topaç"ta öğrencilerin Türkçeyi kurallarına ve anlam derinliğine uygun şekilde kullanması için "Yazarlığa giriş" adı altında bir bölüm de bulunuyor.
Öğrencilerin metinleri okuduktan sonra "afiş, pankart çalışması, drama" gibi etkinliklerle kendi düşüncelerini çok daha rahat ifade etmelerine olanak tanınıyor. Hikayeyi kendi gözünden yeniden düzenlemek ve haber metni yazmak gibi farklı metinler tasarlamak da eğlenceli etkinlikler arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışmanın, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin eğlenerek öğrenebilmeleri için titizlikle hazırlandığına dikkati çekerek, "Çocuklarımızın ana dillerindeki yeterliklerini daha küçük yaşlardan itibaren en üst düzeylere taşımayı hem öğrencilerimiz hem Türkçemiz için çok önemli buluyoruz. Çocuklarımızın 'Topaç'ı keyifle okuyup etkinleri yapacaklarını umuyorum." ifadesini kullandı.
İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilere yönelik alternatif kaynak desteklerini sürdüreceklerini aktaran Bakan Selçuk, çalışmaya emek veren tüm editörlere ve yazım komisyonuna teşekkürlerini iletti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!