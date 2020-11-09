Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokullara yönelik kaynak desteği kapsamında 3500 soruluk çalışma paketi yayınladı. Covid-19 saygını sebebiyle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için online eğitim devam ediyor. İşte online eğitim desteklemek için hazırlanan ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf çalışma soruları...

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYNAK DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru metni şöyle:

"Millî Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinde öğrencilere desteklerine bir yenisini daha ekledi ve ilkokullara yönelik kaynak desteği yayımladı.



Bu kapsamda ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde 3500 adet soru, http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı. Çalışma soruları Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayacak şekilde hazırlandı. Kaynak desteği, 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1.115 ve 4. sınıflar için 1.600 çalışma sorusunu içeriyor.



İlkokullar için erişime açılan yeni paketle birlikte tüm sınıf düzeyleri için kaynak sunulmuş oldu.



Covid-19 salgınıyla mücadele günlerinde tüm imkânlarıyla öğrencilerin yanında olduklarının altını çizen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde öğrencilerimize destek paketleri hazırlamış ve paylaşmıştık. İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız. Süreci koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, yardımcı kaynakların hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadi Şensoy'a, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarımıza, 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."



Daha önce öğrencilere destek amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için LGS örnek soruları ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri yayımlanmıştı. Ardından ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine destek olmak üzere ilk kez yeni bir destek paketi daha hizmete sunulmuştu. Böylece, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanarak yayımlanan 4.560 soru içeren 60 çalışma fasikülü ile destek kapsamı genişletilmişti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı."

2. SINIF ÇALIŞMA SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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