Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği söz konusu bazı yazılımlar üzerinden; öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan Selçuk'un bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürlerimiz ve okul yönetimlerimiz üzerinden tüm öğretmenlerimizi bilgilendirmekteyiz.

ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILAN BİLGİLENDİRME

Canlı Sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır.

Canlı Ders özelliğindeki görüntü kayıtları kişisel olmakla birlikte sistem görselleri kullanımı Bakanlığımızın onayına tabiidir. Tanıtım amaçlı görüntü ve fotoğraf paylaşımı ihtiyacı olduğunda Bakanlığımız sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından istifade edilmesi hususunda hassasiyet gösterilmelidir.

Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA Canlı Sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır."