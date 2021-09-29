Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı personeli e-devlet üzerinden görev yeri ve belgesi bilgilerine ulaşabilecek.