MEB, 2026 yılına ait sınav takvimini duyurdu. Öğrencilerin eğitim yolculuğunda önemli bir eşik olarak görülen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın tarihi de böylece belli oldu. Devlet desteğiyle eğitimlerini sürdürmeyi hedefleyen öğrenciler için kritik öneme sahip olan İOKBS, bu yıl da ülke genelinde büyük ilgiyle takip edilecek. Sınava ilişkin tarih ve detaylar merak konusu oldu. İşte 2026 bursluluk sınavına dair son gelişmeler…