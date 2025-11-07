Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB AÇIKLADI | İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu!

        MEB duyurdu: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı sınav uygulama takvimini yayımladı. Takvimle birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) yapılacağı tarih de kesinleşmiş oldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 22:43 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MEB, 2026 yılına ait sınav takvimini duyurdu. Öğrencilerin eğitim yolculuğunda önemli bir eşik olarak görülen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın tarihi de böylece belli oldu. Devlet desteğiyle eğitimlerini sürdürmeyi hedefleyen öğrenciler için kritik öneme sahip olan İOKBS, bu yıl da ülke genelinde büyük ilgiyle takip edilecek. Sınava ilişkin tarih ve detaylar merak konusu oldu. İşte 2026 bursluluk sınavına dair son gelişmeler…

        • 2

          İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

        • 3

          İOKBS NEDİR?

          MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Habertürk Anasayfa